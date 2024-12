Kaitseministeerium leidis Tallinnas asuvale büroohoonele taas ostja, mille eesotsas edukad ettevõtjad

Siamco Invest on ettevõte, mis siiani midagi veel korda saatnud ei ole. Omanikud pumpasid 2023. aastal kinnisvaraettevõttesse enam kui 900 000 eurot, et tegevus võiks alati. Mark Berman on tuntud ettevõtja Fjodor Bermani poeg ning Igor on Fjodori vend.