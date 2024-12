Uuring: üle pooled Eesti inimestest plaanivad jõululaua katta alla 100 euroga

Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et Citadele tellis sama uuringu ka möödunud aastal ning siis vastas kokku ligi veerand ehk 23 protsenti, et ei kavatse üldse pühi tähistada ega raha kulutada. Seekord on see number oluliselt langenud ja jäänud 10 protsendi peale. „Möödunud jõulude ajal oli kõrge euribori, kasvanud hindade, elektri ja muude kulude tõttu paljude Eesti inimeste rahakottidele keeruline aeg. Ja kuigi toiduainete hinnad on vahepeal veelgi tõusnud, siis on hea meel näha, et seekord saavad rohkemad endale ikkagi pidulikumat jõululauda lubada,“ lausus Hakiainen.