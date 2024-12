Toidust pungil külmik ja kingikotid – kui suur on jõuluostude mõju Eesti majandusele?

Traditsiooniliselt kulutatakse jõulude ajal tavapärasest rohkem toidule ja kingitustele. „Nii statistikaameti üldnäitajad kui jaekettide müügiandmed näitavad, et detsembris on eestlase külmkapp pungil toitu täis ja tavapärasest kordades rohkem jõuavad ostukorvi tooted, mis traditsiooniliselt seostatavad kingitustega – mängud ja mänguasjad, kosmeetika, raamatud, erinevad kodukaubad,“ rääkis Lenno Uusküla.

„Arvestuslikult jätame me kõik detsembris toidupoodidesse ca 350-360 miljonit eurot, mis on viiendiku võrra eelmiste kuude keskmisest rohkem,“ kommenteeris Uusküla. See tähendab, et keskmiselt kulutab iga eestlane detsembris toidupoodides ca 250 eurot, mis on peaaegu 40 eurot rohkem kui tavaliselt.