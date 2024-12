Bitcoin kogeb suurimat langust pärast Trumpi valimisvõitu

Kui viimase ööpäevaga on Bitcoin langenud pea 2%, siis viimase seitsme päeva jooksul on languseks 9,5%. Sellega on Bitcoini hind kukkunud 95 300 dollarile. Senise hinnatipu 108 135 dollari peal saavutas suurim krüptovaluuta 17. detsembril.

Föderaalreserv langetas kolmapäeval intressimäärasid kolmandat korda järjest, viidates samas, et järgmisel aastal aeglustub rahapoliitika lõdvendamine aeglustub. See saatis ülemaailmsed aktsiaturud langusesse ning jahutas krüptoturu spekulatiivset meeleolu, mille oli vallandanud Trumpi lubadus kehtestada krüptole soodsad regulatioonid ning mõte kehtestada riiklik Bitcoini varu.

Eelmisel nädalal väljus Bitcoinile panustavatest fondidest (ETF) välja rekordkoguses raha ning see avaldab lähiajal Bitcoini hinnale survet, ütles Bloombergile likviidsuse pakkuja Arbelos Marketsi kauplemisjuht Sean McNulty.

„Me peaksime hoidma Bitcoini taset 90 000 dollari juures aasta lõpuni, aga kui me langeme sellest allapoole, võib see vallandada edasisi likvideerimisi,“ ütles McNulty, lisades, et eelmisel nädalal oli optsiooniturul näha märkimisväärset languse vastu kindlustamist.

Krüptovaluutade maakleri FalconX uurimisjuht David Lawant kirjutas oma märkuses, et lähiajal on oodata hüplikku hinnaliikumist, millele järgneb „tõusev trajektoor“ 2025. aasta esimesse kvartalisse. See on maakleri sõnul kõige tõenäolisem stsenaarium.

Lawant lisas, et madala likviidsusega keskkond võib aasta viimastel päevadel kaasa tuua suurema volatiilsuse, eriti kuna 27. detsembril on krüptoturul oodata ajaloo suurimat optsioonide aegumist.

Kauplejate sõnul on kõikide pilgud pööratud sellele, kas Bitcoinile võimendusega panustav MicroStrategy jätkab esmaspäeval enda iganädalaste krüptoostudega.

