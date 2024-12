Albaania valitsus keelab Tiktoki

Albaania peaminister Edi Rama teatas, et sealne valitsus kavatseb blokeerida aastaks ajaks TikToki kasutamise. Otsus põhineb möödunud kuul toimunud koolipoisi tapmisel, mis tekitab hirmu sotsiaalmeedia mõju üle. „Me sulgeme selle aastaks ja hakkame välja töötama programme, mis teenivad õpilaste haridust ja aitavad vanematel oma laste teekonda jälgida,“ ütles Rama.

TikTok teatas omalt poolt, et soovib valitsuselt kiireloomulisi selgitusi. Sotsiaalmeediaplatvorm selgitas BBC-le, et ei leidnud tõendeid selle kohta, et 14-aastast poissi pussitanud isikul või ohvril oleks olnud TikToki konto.