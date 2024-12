Kohtuvaidlus Tapa soojatrasside üle päädis veefirma ja kaugkütja kompromissiga

Kompromissi kohaselt tasub N.R. Energy perioodi 01.08.2020 kuni 01.12.2024 eest Tapa Vesile hüvitist kogusummas 221 057,12 eurot. Summa tasumine toimub graafiku alusel kuni 2026. aasta maini.

Alates 1. detsembrist 2024 hakkab N.R. Energy tasuma trasside kasutamise eest igakuist hüvitist vastavalt konkurentsiameti metoodikale. Kokkulepe kehtib kuni Tapa vald ja OÜ Tapa Vesi nõukogu on otsustanud torustike edasise kasutusviisi ja kasutaja küsimuse.

„Kompromissi sõlmimine on N.R. Energy poolne vastutulek ja hea tahte näitamine, et leida lahendus olukorrale, mis sai alguse 2020. aastal, kui Tapa vallavolikogu otsustas määrata vallale kuuluva Tapa Vesi võrguettevõtjaks, kuigi faktiliselt kuulub osa soojavõrgust N.R. Energyle ning trasside omandi- või rendi küsimused olid lahendamata,“ selgitas N.R. Energy omanik Nikolai Reisman enda nägemust vaidlusest, mida on viimastel aastatel korduvalt lahendanud erinevad kohtuastmed.

„Kokkulepe on oluline samm Tapa linna kommunaalteenuste stabiilse toimimise tagamisel,“ kommenteeris OÜ Tapa Vesi juhatuse esimees Aare Palmsalu. „Leitud lahendus arvestab mõlema osapoole huve ning loob selge raamistiku edasiseks koostööks,“ lisas ta.

OÜ Tapa Vesi nõukogu esimees Reigo Tamm oli samuti kompromissiga rahul. „Kohtuvaidlused on aeganõudvad ja kulukad, samas kui konstruktiivsed läbirääkimised võimaldavad jõuda lahendusteni, mis arvestavad kõigi osapoolte huvidega. See kokkulepe näitab, et oleme võimelised leidma ühise keele ka keerulistes küsimustes.“

Tapa vallavanem Riho Tell rõhutas, et valla jaoks on oluline, et elanikele on tagatud kvaliteetne ja hästi toimiv kaugküttesüsteem. „Sõlmitud kokkulepe annab kindlustunde nii tarbijatele kui ka teenusepakkujatele. See võimaldab meil keskenduda valla soojamajanduse pikaajalise strateegia arendamisele, mis arvestab nii keskkonnasäästlikkuse kui ka taskukohasuse aspektidega.“