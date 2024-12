2,5 miljonit eurot kärpinud Elron jätab uuel aastal töötajate palga tõstmata. Juht: raske on seda põhjendada

„Me oleme Tallinna-Tartu liinil aastaga kaotanud üle 20% reisijatest. Kõige suuremad augud on olnud nendel päevadel, kus on ümberistumistega reisid – kui saab sõita Tallinnast rongiga Tamsaluni ja sealt edasi tuleb bussi ümber istuda. See on selgelt inimestele ebamugav,“ tunnistab viimased kolm aastat riiklikku rongifirmat juhtinud Lauri Betlem (45), kellega kohtume vahetult enne jõule Elroni kontoris Pääskülas, ettevõttele kuuluva rongidepoo kõrval. Sõitjaid on rongifirma lõppeval aastal kaotanud ka Narva suunal.

See-eest usub Betlem, et 2025. aasta muudab Eestis täielikult rongiga sõitmise tähendust. „Sõiduplaan muutub paremaks, aga sellest veelgi olulisem on, et edaspidi saab Tallinnast Tartusse 1,5 tunniga. See on mängu muutev hetk: kui ma jõuan rongiga oluliselt kiiremini kohale kui auto või bussiga,“ põhjendab Elroni juht. Ta arvab, et see muudab oluliselt Tallinna-Tartu vahelist liiklust. Pealegi on uued rongid mugavad, mõeldud just pikema maa läbimiseks.