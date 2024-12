Põhja-Korea häkkerid on tänavu varastanud üle miljardi eest krüptovara

Tänavu on varastatud krüptovaluuta väärtus kasvanud aastavõrdluses 21%, ulatudes 2,2 miljardi dollarini. Chainalysise raporti kohaselt on üle poole sellest summast Põhja-Koreaga seotud häkkerite kätetöö. 2022. aastal ulatus krüptovarguste kogusumma 3,7 miljardi dollarini ning aasta enne seda 3,3 miljardi dollarini.

2024. aastal langes 61% ehk 1,34 miljardit dollarit 47 rünnaku puhul just Põhja-Korea häkkerite arvele.

Viimase kümne aasta jooksul on neljal aastal varastatud krüptoraha üle miljardi dollari. Detsentraliseeritud finantsplatvormid (DeFi) on varasematel aastatel olnud peamiseks sihtmärgiks, kuid alates 2024. aasta teisest kvartalist on rünnakud suunatud tsentraliseeritud teenuste vastu. Näiteks kaotas Jaapani krüptobörs DMM Bitcoin toonase kursi järgi 305 miljonit dollari eest bitcoine ja India börs WazirX peatas Põhja-Korea häkkimise tõttu juulis väljamaksed.