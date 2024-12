FOTO | Tartu naine sai Lidlilt uhiuue Škoda Kodiaqi

„Kõne oli väga ootamatu. Olin väga rõõmus ja samas ei uskunud ka, et just mina selle võidu sain. Ma isegi ei mäletanud seda loosi!“ kirjeldas Teder oma esimesi emotsioone võidust kuuldes.

Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel märkis, et on eriti rõõmustav, kui peaauhind läks püsikliendile. „Meie jõululoos osutus väga populaarseks ning suur rõõm on ka selle üle, et saame oma püsiklientide jõulud eriti maagiliseks teha,“ ütles Seppel.