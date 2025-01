Eesti Metsameister on Eesti metsanduse uuendaja

Eesti Metsameister järgib jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtteid, mis tagavad meie loodusvara säilimise tulevastele põlvkondadele.

Esimesena Eestis pakutakse metsaomanikele terviklahendust, mis muudab kogu protsessi lihtsaks ja sujuvaks.

Creditinfo tunnustas Eesti Metsameistrit märgisega „Edukas Eesti ettevõte 2015–2024 – 10 aastat edukas“. Selle kvaliteedimärgise väärilised on vaid 1,6% Eesti firmadest, kellel on ette näidata järjepidev areng ja eeskujulik maksekäitumine.

Eesti Metsameistri tegevuse võtmesõnaks on kestlik tasakaal metsa ökoloogiliste vajaduste ja omanike majanduslike huvide vahel. Vastutustundliku metsamajandamise protsessi oluline komponent on kliimaeesmärkide järgimine.

„Eesti Metsameistri eduloo taga on järjepidevus ja sihikindlus, mille aluseks on usk oma missiooni – kehtestada uusi standardeid ja olla parim partner Eesti metsas. Meie visiooniks on saada esimeseks Eesti metsandusettevõtteks, mis katab kogu metsa eluringi seemnest lõpptoodanguni. Meie peamised tugevused on ambitsioonikus ja pidev soov ning paindlikkus areneda, tuues uuendusi ja pakkudes igal sammul paremat väärtust nii metsale kui ka maaomanikele,“ räägib Eesti Metsameistri tegevjuht Tauno Trink.

Tasuta hüva nõu

Üle poole Eesti metsadest kuulub erametsaomanikele ja nende otsustel on meie loodusvara käekäigule ja säilimisele suur mõju. Eesti Metsameister on võtnud oma südameasjaks pakkuda omanikele professionaalset nõustamist säästva metsamajandamise vallas. Samuti pakutakse abi metsa istutamise, hooldamise ja uuendamisega seotud tööde planeerimiseks ning toetuste taotlemisega seotud dokumentatsiooni koostamiseks. Konsultatsiooni võib küsida iga metsaomanik ja nõustamine on tasuta . Samuti saab ettevõtte kodulehel teha mugavalt esmase hinnapäringu.

Metsaomaniku usaldusväärne partner