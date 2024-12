Financial Times: Euroopa Liit impordib tänavu rekordkoguse Vene LNG-d

Vaatamata katsetele vähendada sõltuvust Venemaa gaasist, on Euroopa Liit sel aastal importinud rekordilise koguse Venemaa veeldatud maagaasi (LNG), vahendab Financial Times (FT).

Kaubandusandmete analüüsifirma Kpleri andmetel oli EL detsembri keskpaigaks importinud 16,5 miljonit tonni Venemaa LNG-d, mis ületab eelmise aasta 15,18 miljoni tonni suuruse impordi ja 2022. aasta 15,21 miljonit tonni.

„Tänavune olukord on üllatav,“ ütles Energeetika ja Finantsanalüüsi Instituudi analüütik Ana Maria Jaller-Makarewicz. „Selle asemel, et Vene LNG importi järk-järgult vähendada, oleme seda hoopis suurendanud.“

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal seadis EL eesmärgiks lõpetada igasuguse Venemaa fossiilkütuste import 2027. aastaks. Erinevalt torujuhtmete kaudu toimuvast gaasi impordist, mis on kahanenud peaaegu olematuks, ning Vene naftast ja söest, mis on EL-is keelustatud, on Vene LNG import endiselt lubatud ja kasvab. See näitab, kuidas „paanikas“ Euroopa püüab endiselt loobuda odavamatest tarnetest, märgib Jaller-Makarewicz.

Ettevõtted nagu Shell ja Equinor on teatanud, et ei osta Vene LNG-d spotturult.. Teised kauplejad on öelnud, et pärast sissetungi sisaldavad nende spot-tarnete lepingud sageli klausleid, mis tagavad, et LNG ei oleks Vene päritolu.

Sel aastal moodustab Vene LNG 20 protsenti EL-i kogu veeldatud maagaasi impordist. Eelmisel aastal oli see protsent 15.

Kasvu veab Prantsusmaa import, mis on sel aastal peaaegu kahekordistunud. Seejuures on enam kui pooled tarnetest läinud Dunkirki imporditerminali, mida kasutavad Prantsuse energiaettevõtetel EDF ja TotalEnergies ning Saksamaa riigile kuuluv energiaettevõte Sefe.

EL-i uus energeetikavolinik Dan Jørgensen on lubanud esitada järgmisel aastal kava, kuidas Euroopa Liit saab täita 2027. aasta eesmärgi loobuda kõigist Vene fossiilkütustest.

Samas on USA presidendiks valitud Donald Trump hoiatanud, et EL peab ostma suures mahus USA naftat ja gaasi või riskib tariifidega. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on andnud märku, et blokk võib USA importi suurendada, et Trumpi nõudmisi rahuldada.

