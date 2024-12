GRAAFIK | Eesti majanduse väljavaated uueks aastaks: kas väljume lõpuks stagnatsioonist?

Aasta jooksul kujunenud majandusolukord ei määra mitte ainult hetkeseisu, vaid annab tooni ka tulevastele muutustele. Avatud majandusega riikide, nagu Eesti, jaoks on oluline mõista, millised tegurid on olnud peamised kasvumootorid ja millised takistused on arengut pidurdanud.

Eesti majandus on läbimas keerulist taastumisperioodi pärast pikka majanduslangust. Vaatamata keerulistele välistele ja sisemistele tingimustele, on märgata teatud elavnemise märke. Luminori panga ekspertide hinnangul on SKP reaalmaht taastunud 2019. aasta tasemele, kuid nominaalselt on siiski märgata kasvu. See võimaldab ühelt poolt ettevõtetel püsida kasumlikena ja teiselt poolt hoiab tööturgu suhteliselt stabiilsena. Samas peituvad selle stabiilsuse taga väljakutsed, mis nõuavad tähelepanu.