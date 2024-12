Populaarse Laulasmaa kohviku omanik: olen viimasel kahel aastal võtnud hästi jäiga seisukoha, et ei tõsta hinda

„Me oleme pühade ajal avatud kõik päevad – küll lühendatud ja natuke hiljem alustame. Aastavahetusel paneme varem kinni ja 1. jaanuaril avame tsipa hiljem, aga maja on siis rahvast täis. Tean perekondi Lõuna-Eestist, Pärnumaalt, kes tulevad ekstra Ott&Matildasse selleks ajaks. See on saanud teatud traditsiooni kohaks,“ räägib 2015. aasta kevadel tegevust alustanud populaarse Laulasmaa kohviku omanik Kristiina Altmäe (44).