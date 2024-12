Tõukerataste tootja koondab pea kõik töötajad

2023. aastal valis EY Eestiaasta ettevõtjaks Kõu Mobility grupi asutaja ja omaniku Kristjan Maruste. Kristjan Maruste ütles toona üritusel: „Öeldakse, et kui sa surma ei karda, siis sa oled edukas. Ettevõtluses on samamoodi, et kui sa ei karda pankrotti minna või seda nii-öelda surma, siis sa julged tegutseda.“

Kõu Mobility grupi loojateks on kolm noort eesti meest: Kristjan Maruste, Heigo Varik ja Teet Praks. Pärast ülikooli lõpetamist tahtsid noored tehnoloogia valdkonnas ise midagi ära teha ning pikkade arutelude tulemusena leiti lõpuks, et väikesed elektrisõidukid on transpordi tulevik ja nende internetti ühendamine võimaldab luua palju erinevaid ärimudeleid. Üheskoos loodigi 2014. aastal Comodule, et edendada emissioonivabade elektriliste kergsõidukite kasutuselevõttu ning muuta maailm puhtamaks ja paremaks paigaks. Asutajate eesmärk oli lahendada mobiilsus- ja keskkonnaprobleeme.