Luminor varahaldur: USA keskpanga külm dušš rikkus paljude investorite jõulumeeleolu

Jerome Powelli kommentaarid kinnitasid skeptiliste turuosaliste kahtlusi ka inflatsiooni osas — väljavaated hinnakasvu osas on muutunud ebaselgemaks ning riskid kiireneva hinnakasvu osas on suurenemas. Seda kinnitas ka FED-i uuendatud majandusprognoos, kui järgmiseks aastaks oodatakse hinnakasvuks nüüd 2,5% (septembris prognoositi 2,1%). Siit ka täiendav põhjus pikema kestusega intresside tõususurveks, mis omakorda võib aktsiaturgudele peagi täiendavaks vastutuuleks osutuda.

FED-i värsked sõnumid detsembri istungilt on aga selle positiivse narratiivi kõikuma löönud: uuendatud prognoosi kohaselt plaanitakse 2025. aastal vaid kahte intressikärbet. Seega võib öelda, et paljude turuosaliste jaoks on päevakorral n-ö režiimimuutus ehk uus olukord, milleks on intresside kärpetsükli lõpp ning lühiajaliste intresside oodatava languse peatumine. Selle tuules on ka pikemaajalised (nt kümneaastased) USA riigivõlakirjade tulusused kerkinud viimaste kuude kõrgeimale tasemele.

Kümne aasta eest lausus president Toomas Hendrik Ilves aastapäevakõnes rahvasuus käibele läinud lause „see, mis meid siia on toonud, ei vii meid enam edasi“ ning see sobitub hästi ka praegusesse investeerimismaailma konteksti. Umbes aasta tagasi oli just lõpule jõudmas hoogne tõusuaasta börsidel ning ootusärevus peagi algavate keskpankade intressikärbete suhtes oli kasvamas. FED-ilt oodati toona tänavuseks aastaks lausa kuute-seitset intressikärbet. Tegelikkuses tehti kolme istungi jooksul kokku intressilangetusi vaid ühe protsendipunkti võrra. Kuid ootused sujuva ning jätkuva kärpimistsükli suhtes andsid aktsiaturgudele väga tugeva tõusuimpulsi.

See on loomulikult keeruline küsimus, kuid arukas investor ei peaks vastuse üle liialt palju pead murdma. Turu ülekavaldamise asemel peaks keskenduma sellele, et omada valmisolekut mistahes stsenaariumideks. Enamikele investoritele tähendab see hästi hajutatud portfelli, mida ka võimalikud negatiivsed arengud ülemäära palju räsida ei suudaks.

Turud ei liigu vaid rahapoliitika mõjul

FED-i värskeimate sõnumite tõttu ei ole siiski põhjust senises Kuldkihara narratiivis (muinasjutust inspiratsiooni saanud fraas Kuldkihara narratiiv viitab, et asjad on täpselt õiges tasakaalus - toim.) sisalduvate argumentide hulgast soosiva rahapoliitika osa täielikult läbi kriipsutada. USA inflatsiooni teekond tagasi kõrgematele tasemetele võib küll osutuda tõeks. Seda iseäranis siis, kui peagi ametisse astuv president Donald Trump asub agressiivselt kaubandussõda pidama ning ellu viima lubadusi tariifide osas. Samas on võimalik ka vastupidine dünaamika, kus hinnakasv siiski jääb kardetust mõõdukamaks. Näiteks eluasemekulude suure osakaalu tõttu on need USA hinnakasvu oluliselt vedanud, kuid on teatud märke sealse hinnasurve alanemise suunas.

Samuti võib president Trumpi tariifide rakendamine kulgeda kardetust mõõdukamalt. Kui aga USA majanduskasv peaks oodatust enam takerduma ning tööpuudus prognoositust kiiremini kerkima, on FED-il taas põhjust agressiivsemate intressikärbete peale mõelda. Viimasel juhul tuleb aga investoritel arvestada, et rahapoliitika kiire ja ulatuslik leevendamine on teise olulise finantsturgude pärituule — soosiva makrokeskkonna — järsu nõrgenemise tagajärg. Kokkuvõttes pole seega üksnes intressilangetused turgudele olulise tähtsusega, vaid loeb ka see, milliseks kujuneb majanduskasvu dünaamika.

Kasumid loevad

Lõppeval aastal on ettevõtete kasumikasv olnud üks põhilisi argumente hoogsalt kerkinud aktsiahindade põhjenduseks. USA suurettevõtted, mis tegutsevad tehnoloogia ning tehisintellekti valdkondades on näidanud tugevaid tulemusi — nn maagilise seitsmiku ettevõtete kasumikasv kokku oli tänavu kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 25%. Mõtlemapanev asjaolu on aga see, et ülejäänud S&P 500 indeksisse kuuluvad 493 ettevõtet suutsid samal perioodil näidata vaid 2% kasumikasvu.