PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kui palju maksab sinu jõululaud erinevates kauplustes? Põhjalik ülevaade, mis võib tuua rahalise võidu

Kohati on lausa kummastav vaadata, kui paljud hinnad ketiti üldse ei erine - need on sendipealt samad, kuid nimistust võib leida ka sellist, mille puhul hinnavahe mitmes poes käimise vaeva väärt on. Panime koos partner Bebo.ee-ga ritta armastatud jõulutoodete hinnad ning selgitasime välja konkreetse toote kõige odavama pakkuja. Bebo.ee on mõeldud eelkõige just neile tarbijatele, kes soovivad olla nutikad ning leida parimaid pakkumisi. Seekord ei hakanud me valikut lugeja eest ära tegema vaid igaüks saab veidi enam süveneda just teda huvitavasse hinnainfosse. Hinnad on siin löödud lukku 20. detsembri seisuga.