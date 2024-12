Rahva seas populaarsete rahvusköökide käive õitseb. Üht neist kimbutab aga maksuvõlg

Ärileht ja Oma Maitse avalikustasid novembri alguses lugejate lemmiksöögikohad. Rahvusrestoranide kategoorias troonisid kolm Tallinna restorani: India toitu pakkuvad Elevant ja Guru restoran ning Korea toidule keskendunud Gotsu, Kyuho’s Kitchen. Vanim neist on restoran Elevant, mis tegutseb juba 26 aastat, järgneb Gotsu, mis on võõrustanud külalisi ligi 15 aastat, ja Guru restoran, mis on tegutsenud viis aastat.

Kuigi käibe poolest läheb kõige paremini Tallinna muusika- ja balletikooli (Muba) vastas ning superministeeriumi vahetus läheduses asuval Gotsul, mida peetakse ettevõtte Gotsu OÜ alt, on see kolmest rahvusrestoranist ainus, mil on praeguse seisuga üleval maksuvõlg. Võlg pärineb selle aasta juulikuust. Tegu on tööjõumaksudest tingitud maksuvõlaga, mis praegu küündib 26 303,56 euroni. Maksuvõlg on ajatatud 31. juulini 2026.