FOTOD | Arengud toppavas pealinna kinnisvaraarenduses. Lammutama võib hakata, lauluväljakul on uus suur mure

Tallinna Lauluväljaku kõrvale plaanib Metro Capital arendama hakata uut elukeskkonda. Kohalike vastuseisu tulemusel on neil aastatega põlenud miljonid eurod, kuid arendaja vaates tundub, et tunneli lõpus paistab valgus. Lammutusluba on neil olemas ehkki sedagi on kohalikud varem vaidlustanud. Nüüd on vaja linna rohelist tulid, et võiks kopa maasse lüüa.