Ekspert: biokütuste kohta liiguvad mitmed valearusaamad. Oleme müüjatena osaliselt vastutavad

Kuigi kütuste segamine fossiilsete kütustega on endiselt üks võimalus, on ka selles osas toimunud olulisi muudatusi. Probleemsed biodiislikütused, nagu B5 ja B7, on Eesti kütuseturult täielikult kadunud ning nende asemel on turule toodud teise põlvkonna biokütused, näiteks HVO. Kuna HVO on fossiilsest diislikütusest palju parema kvaliteediga – sarnaselt sellele, kuidas bensiin 98 on kõrgema kvaliteediga võrreldes bensiiniga 95 –, parandab see tegelikult diislikütuse omadusi ja kvaliteeti. Oluline erinevus HVO segamisel diislikütuse hulka on see, et antud juhul ei pea vastavat kütusesegu tanklas kuidagi teisiti tähistama.