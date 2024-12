Estlink-2 lülitus rikke tõttu välja. Eestis algab kokkulepitud sündmuste jada. Fingridi kõneisik: vandalismi veel välistada ei saa

Homne elektri börsihind on pühadele omaselt siiski madal - keskmine MWh hind on 33,23 eurot, Soomes 1,9 eurot.

Väljalülitumise põhjus ei ole hetkel teada. Eesti ja Soome süsteemihaldurid Elering ja Fingrid on operatiivselt tegutsemas, et rikke põhjus võimalikult kiiresti tuvastada. Praeguse seisuga on rivist väljas kokku 658 MW võimsust mõlemas suunas. Alles on 358 MW.

Kui homne keskmine on 33,23 eurot MWh kohta, siis võrreldes tänasega on see siiski kordades kõrgem. Tänane keskmine on NordPooli järgi 12,09 eurot. Samas eile oli keskmine hind siin piirkonnas 71,9 eurot MWh kohta.

Välistada ei saa vandalismi

Fingridi kõneisik Arto Pahkin ütles Soome meediale, et juhtumit uuritakse.

„Vandalismi ei saa praegu välistada, kuid me vaatame sündmust tervikuna ning anname avalikult teada, kui me midagi teame,“ ütles ta.

Pahkin kirjeldas ka, et osa nende meeskonnast on liikunud alajaama ning teine pool uurib ala, mis jääb alajaama ning mere vahele. On veel meeskond, mis uurib merealuse kaabli olukorda. Samamoodi käib töö ka Eesti poolel. „Ma arvan, et põhjuse selgumine võtab aega mitu tundi,“ kinnitas Pahkin.

Soome peaminister rahustas

Soome preaminister Petteri Orpo kirjutas X-is, et soomlaste elektrile juurdepääs on tagatud. „Ametnikud on ärkvel isegi jõulude ajal ning uurivad asja,“ rahustas Orpo.

Samal ajal töötab Estlink-1 nii nagu peab. „Estlink-2 on samuti siiski väga oluline nagu kõik piirideülesed ühendused. Et Euroopa elektrisüsteem toimiks on oluline see, et kõik ühendused oleks töös,“ lisas Pahkin.

Eestis on edasised sammud selged

Eesti varustuskindlus on tagatud. Kuni homse päeva lõpuni kasutab Elering vajadusel EstLink 2 kaudu tulema pidanud elektrienergia kompenseerimiseks regioonis olevaid reservvõimsuseid, mida käivitatakse taoliste rikete esinemisel. Juhul kui rikke kõrvaldamine kestab kauem, siis alates ülehomsest asendavad EstLink 2 meie regioonis paiknevad teised tootmisseadmed.