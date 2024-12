Rivist väljas vähemalt aasta lõpuni. Elering: Estlink 2 rikkekoha tuvastamine jätkub

Elektri varustuskindlust ühenduse katkemine ei mõjuta, kuna elektrisüsteem on üles ehitatud viisil, et on igal ajahetkel valmis mõne välisühenduste katkemiseks ja süsteemihaldurite valmisolek sellisteks juhtumiteks on igapäevane. Eestis ja Baltimaades on piisavalt tootmisvõimsusi ja reserve koos impordivõimekusega, et riigi tarbimisvajadust katta.