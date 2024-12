EstLink 2 saab korda alles suveks? Elering: arvatav rikkekoht on Soome lahe põhjas

Tegemist on kaabli mõõtmistele tugineva hinnanguga. Füüsiliselt pole arvatavat rikkekohta seni fikseeritud, teatab Elering.

Fingrid ütles hommikul, et ühendus on tööst väljas vähemalt kuni aasta lõpuni. Kell pool 1 päeval uuendati aga turuteadet, kus vihjatakse, et rikke kõrvaldamine on kavandatud alles uue aasta augustisse. „Kui rikke kõrvaldamise aeg tulevikus täpsustub, muutub vastavalt ka turuteade,“ kirjutas Elering oma teates.

Eesti meeskonnast töötab täna Estlink 2 rikke pärast mitukümmend inimest.

Desünkroniseerimist see ei takista

Elering kinnitab, et antud situatsioon ei takista 2025. aasta veebruari algusesse kavandatud Balti riikide lahtiühendamist Venemaa kontrollitud sagedusalast ning ühinemist Mandri-Euroopa elektrivõrguga. Balti riikides on piisavalt juhitavaid võimsusi ja välisühendusi, et sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga ilma Estlink 2 ühenduseta ellu viia,“ kirjutasid nad Ärilehele.

EstLink 2 rikkel võib olla aga mõju elektri börsihinnale Eestis ja teistes Balti riikides. „Kui taastuvenergiat on Balti riikides parajasti palju, ei ole Eesti-Soome ühendusel olulist hinnamõju. Hinnamõju hakkab pigem ilmnema olukordades, kus taastuvelektri toodang on madal. Sellisel juhul sõltub hind Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest. Selle aasta esimese poole kogemusest lähtudes võib eeldada, et hind on Balti riikides mõnevõrra kõrgem kui Põhjamaades. Samas tipukoormuse perioodil võib hind olla ka Põhjamaadega võrreldes madalam, kuna tipuperioodil on tekkinud defitsiit ka Soomes ja elekter on liikunud Balti riikidest Soome suunas,“ lisasid nad.

Energiaekspert: mõju on vara hinnata OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on täna veel vara hinnata rikke laiemat mõju. Tema sõnul sõltub see sellest, millal Estlink 2 taaskäivitatakse. „Turuhindadele saab olema ilmselt sarnane nagu on olnud selle aasta jaanuarist augustini, kui Estlink 2 oli samuti väljas ning suurenes Eesti-Soome keskmine hinnavahe,“ rääkis ta. Küll aga lisas Allikson, et Põhjamaade tuuletute külmalainete ajal on Soomes hinnad kõrgustes, mistõttu võib väiksem ühendus hoida Eesti hindu lühiajaliselt madalamalgi kui seda on Soomes.

