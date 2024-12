GRAAFIK | Homne elektri börsihind ei halasta. Hind tõuseb

Homsetest andmetest nähtub, et soodne elektri hind on Eestis taas minevik ja kõrgem hind püsib kogu päeva. Kõige odavam on elekter veel homme südaöösel (85,12 eurot megavatt-tunni kohta), kuid kerkib siis hommikutundideks juba 200 euro juurde.

Soomes on olukord aga sootuks teine, olenemata Estlink-2 väljalülitamisest. See tähendab, et kui Eestis on elektri hind 100 eurot megavatt-tunni kohta, saavad soomlased elektrit börsilt 0 euro eest. Ka päevane elektri hind püsib neil üksnes 3 sendi kandis.

Elering sõnas oma tänases pressiteates, et edasine elektri hind sõltub suuresti taastuvenergiast. „Kui taastuvenergiat on Balti riikides parajasti palju, ei ole Eesti-Soome ühendusel olulist hinnamõju. Hinnamõju hakkab pigem ilmnema olukordades, kus taastuvelektri toodang on madal. Sellisel juhul sõltub hind Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest. Selle aasta esimese poole kogemusest lähtudes võib eeldada, et hind on Balti riikides mõnevõrra kõrgem kui Põhjamaades. Samas tipukoormuse perioodil võib hind olla ka Põhjamaadega võrreldes madalam, kuna tipuperioodil on tekkinud defitsiit ka Soomes ja elekter on liikunud Balti riikidest Soome suunas,“ märkisid nad.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada