Kinnisvarabüroo prognoos: järgmisel aastal tõuseb korterite hind vähemalt 5%

„Maailmamajanduse olukord on ettearvamatu nii sõdade, USA uue presidendi kui Euroopa loiu majanduskasvu valguses, aga suures plaanis on baasnäitajad paranemas ja paistab soodsam aasta, kui seda olid 2023 ja 2024. Suur ootus on euribori jätkuvale langusele ning rohkem on märke, et olukord läheb paremaks, kui et jääb praegusega samaks või halveneb. Kinnisvarasektoris on levinud arvamus, et oleme uue majanduskasvu lauges alguses,“ ütles Habal.

Viimase kümne aasta keskmine tase

„Oktoobris-novembris oli Tallinna kinnisvaraturul tõeline eufooria ning tehinguid tehti buumiajaga sarnases tempos. Käibe- ja tulumaksutõus ning automaks võtavad aga aasta alguses hoogu maha. Aasta teises pooles peaks nende emotsionaalne mõju olema suuresti lahtunud ning pigem liigutakse tehingutega edasi – tänavusega võrreldes on järgmisel aastal oodata 5–10% tehingumahtude tõusu ehk jõutakse aktiivsuselt 2022. aasta tasemeni. See tähendab, et uute Tallinna korteritega tehakse kuus 100–150 müüki ning vanematega 550–650 tehingut, mis on viimase kümne aasta keskmine tase,“ rääkis Habal.

„Kuigi pakkumist on palju, siis näeme tuleval aastal paradigma muutust – enam ei dikteeri hindu ostjad. Samas tuleb müüjatel jätkuvalt paindlik olla. Koos üldise inflatsiooniga on järgmisel aastal oodata 5-protsendilist või isegi kõrgemat korterite hinnatõusu. Piirkondades, kus uute korterite hinnakujundus on olnud vale ja kaup ei vasta asukohale, peavad arendajad vastu tulema. Mõned arendajad on üritanud kehvemas asukohas premium-taseme toodet müüa ja näiteks ümbritsevast turutasemest 500 eurot kõrgemat ruutmeetrihinda küsida, aga pigem on sellega endale näppu lõiganud,“ lisas Habal.

Ostmine on pikas vaates tasuvam

Igor Habali sõnul mõjuvad ebakindlad ajad soodsalt üüriturule. „Kuna inimesed on ostmise osas endiselt ettevaatlikud, siis hoiab see üürituru aktiivsena ning pakub omanikele võimaluse hinda natuke kergitada. Ka üüriturule võib järgmisel aastal oodata keskmiselt 5-protsendilist hinnatõusu,“ rääkis Habal.

„Kui võrrelda oma kodu ostmist ja üürimist, siis on vähemalt tõmbekeskustes pikaajaliselt tasuvam ikkagi esimene, sest vara väärtus ja nõudlus ajaga kasvab,“ lisas Habal.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada