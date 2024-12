Pank annab nõu: kuidas tunda ära püramiidskeeme?

Eesti inimesed on kaotanud üle 5 miljoni euro

Püramiidskeemi sisu või näiliselt müüdavad asjad võivad Tkatšenko sõnul olla erinevad. Mitmed püramiidskeemid on seotud investeerimisvõimaluste pakkumisega ning müüdavat toodet ei pruugigi olla. Populaarsed on ka püramiidskeemid, kus pakutakse osalejatele võimalust tasuta või odava raha eest eksootilistes riikides reisida ja kruiisidel käia. „Selliste pakkumiste populaarsusele aitab kindlasti kaasa ka see, et reiside ja hotellide hinnad on viimase aastaga kõvasti kasvanud.“

Ka Eestis on Tkatšenko sõnul püramiidskeeme avastatud. „Eestis on politsei avastanud nii rahvusvahelisi suuremaid skeeme kui ka kohalikke. Näiteks on Eestis paljastatud samuti püramiidskeemidel põhinevaid investeerimispettusi, kus investoritele jäetakse mulje, et ettevõtte rahaline seis on parem, kui see tegelikult on, et kaasata rohkem raha.“