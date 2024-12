Otto Pukk: valitsus ja poliitikud ei tundu mõistvat Estlink 2 rikke kriitilist mõju meie majandusele

Kohati jääb tunne, et praegune valitsus ja poliitikud ei tundu mõistvat olukorra tõsidust seoses Estlink 2 ja sidekaablite probleemidega ning käsitlus nende ümber keskendub peamiselt lähiajal elektri kättesaadavusele. Aga on tarvis mõista, et tegemist on kriitilise olukorraga meie majandusele, mille taga on tõenäoliselt meie idanaabri sabotaaž meie elektrihindade tõstmiseks ja majanduse oluliseks kahjustamiseks. Muu hulgas mõjutab energiahindade hüppelisest kasvust tekkinud olukord kriitiliselt meie ettevõtete võimekust konkureerida Skandinaavia turgudel.

Nüüd on hetk, kus meie riigijuhid peaksid mõistma, et oleme sattunud majanduslikku sõtta, mille raames tuleks võtta vastu kiired otsused.

Esmalt tuleks tagada meie ettevõtetele kindlustunne elektrihindade taseme osas – vähemalt kaablikriisi eelse hetkeni. Olen korduvalt välja toonud, et ka varasemate energiakriiside ajal on olnud kahetsusväärne, kuidas Eesti pole osutanud abi oma ettevõtetele ning seeläbi vähendanud nende konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel, kus teised ettevõtted on saanud oma riigilt erakordsete energiahindade ajal majanduslikku tuge. Meie eksport annab majandusse erakordse panuse ning seetõttu peame arvestama rahvusvaheliste mängureeglitega, mitte lootma, et see tulemus tekib iseenesest.