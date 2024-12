Energiakaupleja: Estlink 2 rike võib Eesti ja Soome vahele tuua umbes 40-eurose hinnavahe

Novembri lõpus toimus elektriturul oluline vähempakkumine, kus elektrimüüjad ja -kauplejad said soetada 2025. aasta Soome-Eesti hinnaerinevuse maandamiseks finantsinstrumenti (FTR). Oksjonil kujunes ühe megavati hinnaks 27,53 eurot, mis näitab, et kuu aega tagasi prognoosisid turuosalised Eesti elektrihinna tuleval aastal Soomest keskmiselt just nii palju kallimaks.