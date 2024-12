Majandusminister saatis kooskõlastusele suurinvesteeringute toetusmeetme, mis peaks Eestisse tooma vähemalt miljard eurot

Meetme eesmärk on soodustada alates 100 miljoni euroste investeeringute tegemist Eesti majandusse, toetada eksportivate ettevõtete konkurentsivõime, ekspordivõimekuse ja lisandväärtuse kasvu. Kokku on meetme maht 160 miljonit eurot, millest ühe investeeringu toetus on maksimaalselt 20 miljonit.