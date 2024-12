Soome õigusteadlased: laeva eest vastutavad isikud võivad uurimise ajaks isegi kambrisse sattuda

Ülikooli mereõiguse professor Henrik Ringbom aga lisab, et juhtumis on veel palju lahtisi küsimusi, sealhulgas vastutus ja tahtlikkus. „Meeskond ei ole siin võtmetegur, aga loomulikult vastutab laeva kapten kõige eest, mis laeval toimub. Ilma vastutust võtmata olukorrast välja tulla ei tohi,“ sõnab ta.

Ringbom tuletab meelde, et juhtumi puhul on võimalik kaks erinevat protsessi. Esiteks on tegemist võimaliku vandalismiga, mis kuulub kriminaalmenetluse all. Teine osa on aga veel ka tsiviilkahju hüvitamise protsess, kus otsustatakse, kumb pool lõpuks tekitatud kahju kinni maksab.