Circle K: dollari tugevnemine hoiab kütusehindu all

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on dollari kurss viimase kvartali jooksul kasvanud 7% võrra, mis hoiab maailmaturu hinnad allpool. Kui sel aastal on prognoositust kehvema nõudluse tõttu maailmas olnud pakkumise ülejäägid suured ning see on omakorda hoidnud hindu allpool, siis uueks aastaks on ülejääkide prognoos poole võrra vähenenud.