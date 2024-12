EstLink 2 rike lööb sassi nii Eleringi kui elektrimüüjate plaanid

„Balti riikides on piisavalt juhitavaid võimsusi ja välisühendusi, et sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga ilma Estlink 2 ühenduseta ellu viia,“ kordas Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp vastuses Ärilehe päringule.

Samas on selge, et Balti süsteemihaldurid ei saa Venemaa võrgust eralduda täpselt sama plaani järgi, nagu oli kavas varem. Näiteks muudab EstLink 2 rike seda, kui palju on võimalik Baltikumil saada saartalituse ajal Soomest tuge. Varasema plaani järgi pidi Eesti ja Soome vahelist kaubanduslikku ülekandevõimsust piirama 8. ja 9. veebruaril toimuva desünkroniseerimise ajaks 550 megavatini.