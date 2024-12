Robotite revolutsioon. Maailma võimsaim tehnoloogiafirma paneb humanoididele „ajud“ pähe

Maailma väärtuslikem kiibifirma Nvidia, mis on seni teeninud hiigelsummasid tehisintellekti kiipide müügist, valmistub järgmiseks suureks sammuks – ettevõte usub, et peagi saabub robootika revolutsioon.

Kui veel mõni aasta tagasi oli Nvidia tuntud peamiselt graafikakaartide tootjana ja viimasel ajal tehisintellekti kiipide valmistajana, siis nüüd seab tehnoloogiahiiglane silmad hoopis uue sihtmärgi poole. Nimelt ütles ettevõtte robootika valdkonna asepresident Deepu Talla Financial Timesile, et robootika valdkonnas on peagi oodata sama suurt läbimurret, nagu oli ChatGPT ilmumine tehisintellekti maailmas.

„Me oleme jõudnud pöördepunkti,“ kinnitas Talla ja lisas, et Nvidia on valmis pakkuma kõike, mida robootika revolutsiooniks vaja – alates tarkvarast kuni kiipideni välja. Nende „täislahendus“ (inglise keeles full stack solution) hõlmab nii tarkvara robotite treenimiseks kui ka riistvara, ehk kompaktseid arvutiplatvorme, mis robotitele „aju“ annavad.

Esimene suur samm sel teel on juba teada: 2025. aasta esimeses pooles toob Nvidia turule uue põlvkonna arvutusplatvormi humanoidrobotitele, millele on pandud nimeks Jetson Thor. See platvorm peaks toimima kui robotite mõistus, võimaldades neil kasutada keerukaid tehisintellekti mudeleid samamoodi, nagu inimaju töötleb mõtteid.

Ettevõtte ambitsioonid ei piirdu aga ainult riistvara tootmisega. Nvidia pakub ka tarkvara robotite treenimiseks ja keskkonda, kus roboteid saab virtuaalselt katsetada enne, kui need pärismaailma lastakse. Just see viimane aspekt on Talla sõnul eriti oluline, sest viimasel aastal on tehnoloogia areng võimaldanud märkimisväärselt vähendada lõhet simuleeritud ja pärismaailma vahel.

Robootikasse panustavad ka teised hiiud