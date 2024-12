PUUST JA PUNASEKS | Kas EstLinki lõhkumine juba mõjutab meie elektrihinda?

Kuigi Eesti elektrihind jääb pühapäeval aasta keskmisele (87,51 €/MWh - toim) elektrihinnale alla, ei tähenda see veel, et EstLink 2 turult puudumine ei avaldaks elektrihinnale mõju. Tegelikult mõjutab EstLink 2 eemalolek meid isegi täna igal tunnil.

Nimelt ütleb elektrituru kuldreegel, et ülekandekaabli rivist välja langemine kajastub elektrihinnas juhtudel, kui riikide vahele tekib hinnaerinevus. Ja kuna pärast 650-megavatise ühenduskaabli katkemist pole Eestis olnud enam Soomega mitte ühtegi sama elektrihinnaga tundi, mõjutab võimsaima EstLinki puudumine Eesti elektritarbijat tegelikult pidevalt. 26. detsembrit ei tasu seejuures mõjuanalüüsis vaadata, kuna neljapäevane elektrihind arvutati veel EstLink 2 olemasoluga arvestades.

Kui Eestis on maksnud elekter viimasel kolmel päeval keskmiselt 142, 126 ja 60 eurot megavatt-tunni eest, siis Soomes on olnud megavatt-tunni hinnad vastavalt 3, 4 ja 1 eurot. Teisisõnu, kui EstLink 2 oleks töökorras, oleksid Eesti elektrihinnad soodsamad ja Soomele lähedasemad. Soome tarbijad on seevastu ühenduse puudumisest võitnud, kuna odavat elektrit liigub Baltikumi vaid 350-megavatise EstLink 1 kaudu.