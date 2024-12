Vene gaasitarnete tulevik ripub juuksekarva otsas: kas Ukraina keerab gaasikraanid lõpuks kinni?

Detsembri viimastel päevadel on Slovakkia peaminister Robert Fico avaldanud tugevat survet Ukrainale, et too jätkaks Vene gaasi tarnimist Euroopa Liitu ka pärast 31. detsembrit, mil senine transiidileping aegub. Fico, kes kohtus Moskvas Vladimir Putiniga 22. detsembril, ähvardab resoluutsete vastumeetmetega, ähvardades muu hulgas katkestada Ukraina elektrivarustuse, kui gaasikraanid peaksid kinni keeratama. See oleks Ukrainale tõsine löök, kuna Slovakkia katab praegu 19% Ukraina elektriimpordist. Slovakkia jaoks on seevastu kaalul 500 miljonit eurot transiiditasusid, aga Fico sõnul ulatuks kogu Euroopa Liidu kulu järgneva kahe aasta jooksul lausa 120 miljardi euroni, kui Ukraina kaudu gaas enam ei liigu.

Siiski on Euroopa Komisjon Fico hinnangule vastukaaluks öelnud, et gaasitransiidi lõpu mõju Euroopa gaasihindadele on „tühine“, tuginedes turuanalüüsile, mille kohaselt on turud juba praegu transiidilepingu lõppemisega arvestanud

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on aga korduvalt ja selgelt kinnitanud, et ei luba enam Kremli sõjamasinat toitval gaasil edaspidi läbi Ukraina voolata. Ta on seisukohal, et see samm on vajalik, näitamaks et Euroopa Liit ei tee enam tavapärast äri Putini Venemaaga. Zelenskõi on pakkunud Slovakkiale konkreetset kompensatsiooni transiidi lõppemisest tulenevate lisakulude katteks, millest Fico on aga keeldunud. Samas on Zelenskõi rõhutanud oma avatust teiste riikide, näiteks Aserbaidžaani, gaasi transpordiks läbi Ukraina.

Mängus on aga enamat kui pelgalt majanduslikud kaalutlused. Ukraina 38 600-kilomeetrine gaasitorustik, mis on üks maailma suurimaid, on seni sõjapurustustest säästetud just tänu Vene gaasi transiidile. Kui gaasivool peatub, võib torustikust saada Venemaa rünnakute sihtmärk, mis seaks ohtu ka Ukraina enda küttega varustamise talveperioodil.

Läbirääkimisi käivad