Bloombergi miljardäride indeksi 500 sisse sai sel aastal 6,22 miljardi dollariga. Sel positsioonil asub Ukraina miljardär Rinat Akhmetov. Esimese 15 seas on vaid üks mitte-ameeriklane ning 12 rikkama seas on vaid kaks, kelle varast suurem osa ei ole tulnud tehnoloogiast. Novembris andis Bloomberg teada, et maailma kümme esirikast suutsid vaid ühe päevaga kasvatada oma vara kokku 64 miljardi dollari võrra, mis on indeksi ajaloo (alates 2012) võimsaim tulemus. Selle kutsus esile loomulikult Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel. Vaadake, kes on olnud aasta suuremad võitjad ning kaotajad ja lisaks ka, kuidas on kulgenud kümme rikkamat venelast.