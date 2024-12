Ootamatult suure üleilmse nõudluse saavutanud Veriffi juht: see on olnud aasta, mille nimel oleme võidelnud

„Praegu ongi nii, et enamik meie töömahust ja käibest on Ameerikas. See on ka tekitanud olukorra, kus kõige aktiivsem aeg meie kontoris on alates kella kuuest õhtul,“ ütleb 2015. aastal Veriffi asutanud Kaarel Kotkas (30), kui vahetult enne jõule ettevõtte Kalamajas Niine tänaval asuvat, läbi mitme korruse rajatud kontorit külastame.