Lux Express toob Tartu-Tallinna liinile ööbussi

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul pandi ööbuss käima klientidele vastu tulemiseks. „Tartlased on meile juba varem märku andnud, et nad sooviksid meie bussiga praegusest varem Tallinna jõuda. Loodetavasti nad nüüd rõõmustavad uue ja mugava reisiakna üle,“ lausus Roos.

Teine oluline moment öiste väljumiste puhul on olukord, kus esimest korda alustab Lux Expressi kaubamärgi alt liini teenindamist teine ettevõte. „Alustasime koostööd Tartu Bussikeskusega, mis on tugev ja pikaaegse kogemusega perefirma,“ lisas Roos.

Tartu Bussikeskuse tegevjuhi Toomas Hainla sõnul tunnevad nad uhkust, et saavad osutada teenust just Lux Expressile. „Ju me oleme midagi 25 aasta jooksul õigesti teinud, et suur ja sõbralik konkurent on valmis meie väikese perefirmaga koostööd alustama,“ ütles Hainla.