Statistika kinnitab: eestlased jaotavad üha enam suurte ostude eest tasumise mitme kuu peale

Eelkõige kasutatakse paindlikke makselahendusi e-poodides ning ostukohtades, kus ostukorvi keskmine hind on kõrgem.

Inbanki statistika näitab, et sel aastal on „osta kohe, maksa hiljem“ makselahenduste suur kasv toimunud n-ö universaalkategoorias, ehk kauplustes ja e-poodides, mis müüvad eri kategooriate tooteid, ning kus keskmise ostukorvi maksumus on suurem. „Nende alla liigituvad mitmed veebikaubamajad, näiteks Kaup24, Hansapost, Frog jms.

Makselahenduse kasutamise kasvule on mõju avaldanud ka koostöö alustamine interneti makselahendusi pakkuva Montonioga, mis on omakorda suurendanud kaupmeeste arvu, kus paindlikuid makseviise on võimalik kasutada,“ selgitas Inbanki partnerkanali juht Birgit Listmann, lisades, et makselahenduse kasvu märkab ka suurematel ostupühadel – näiteks mustal reedel ja jõuludel.

Paindlikke makselahendusi kasutatakse eelkõige suuremate väljaminekute puhul

Montonio andmeil on „osta kohe, maksa hiljem“ lahenduse kasutamine kõige populaarsem moekaubanduses, samuti mööblit või kodutehnikat ostes. Samuti kasutatakse maksevõimalusi erinevate (e-)koolituste ostmisel ning meditsiini- ja kosmeetikakaupade eest tasumisel. „Kuigi oleme teatud käitumismustreid eri toote- ja teenusegruppides täheldanud, ei ole prevalentne niivõrd konkreetne kategooria, vaid pigem keskmine ostukorvi suurus – mida suurem on ostukorv, seda suurem on tõenäosus, et paindlikke makseid ka kasutatakse,“ rõhutas Montonio tootejuht Artur Rihvk.

Kuigi Rihvki sõnul on paindlike makselahenduste kasutamine stabiilselt kasvanud, on Eesti tarbijate seas siiski ülekaalukalt kõige populaarsemad pangamaksed. „Kuigi statistika kuude lõikes natuke kõigub, võib öelda, et pangamaksed moodustavad täna ca 80-85% kõikidest maksetest, kaardimaksed 10-12% ning „osta kohe, maksa hiljem“ ja järelmaks jäävad 2-3% kanti,“ lausus Rihvk. Apple ja Google Pay osakaal moodustab tema sõnul kõikidest kaardimaksetest juba üle poole.