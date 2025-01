Säästueksperimendis osalenud noored: alati on võimalik kokku hoida

Eksperimendi eesmärk oli tõestada noortele, et säästmine ei pea olema keeruline ning finantseesmärkidele lähemale jõudmiseks piisab teadlikest valikutest. SEB soov oli selleaastase kampaaniaga näidata noortele, et säästmine ja unistuste poole liikumine on teostatav, kui teha väikseid ja nutikaid otsuseid.

,,Me elame maailmas, kus on lihtsam kulutada täna, mitte säästa tulevikus. Kuid säästmine on tegelikult võti, kui tahta oma unistustele lähemale jõuda, olgu see kodu ostmine, investeerimine või midagi muud,’’ rääkis SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš.