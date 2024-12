Soome Elering: Estlink 2 parandamine on keerukas

Soome süsteemihalduri Fingrid üksuse juhi Kimmo Nepola sõnul kestavad parandustööd praegusel hinnangul seitse kuud ja lähevad maksma kümneid miljoneid eurosid.

„Praegu uuritakse veel kahjustuste ulatust ning hinnatakse, kuidas oleks mõistlik seda parandada ja millist tehnikat kasutada,“ selgitas Nepola Ilta-Sanomatele. Kuigi remonditööde juhi roll on antud Fingridile, tehakse parandustöid tihedas koostöös Eleringiga. Parandamiseks vajaliku laeva asjus käivad veel läbirääkimised. „On eri variante, valik tehakse selle alusel, kas laev on saadaval ja võimeline kaablit remontima,“ täpsustas Nepola, kinnitades samas, et kasutama ei hakata Soome laeva.

Estlink 2 parandamine on tehniliselt äärmiselt keerukas. Kõigepealt tuleb vigastatud kaabliosa merepõhjas läbi lõigata ja otsad laevale tõsta. „Seejärel ühendame olemasoleva kaabli otstega uue vaheosa. Iga juhtmesoone peab käsitsi kokku ühendama ja taastama isolatsioonikihi nii, et see peaks vastu kõrgepingele,“ selgitas Nepola.

Kümnetesse miljonitesse küündiva töö kulud jagatakse võrdselt Eesti ja Soome süsteemihaldurite vahel.

Kaabli parandamine läheb maksma kuni 200 000 eurot

Seitse kuud kestvad parandustööd mõjutavad märkimisväärselt Eesti ja Soome vahelist elektrikaubandust. Estlink 2 on üks peamisi elektriühendusi kahe riigi vahel, mängides olulist rolli nii varustuskindluse tagamisel kui ka elektrituru toimimisel.

Lisaks Estlink 2-le lõhkus Eagle S ka kolme Eesti ja Soome vahelist sidekaabllit. Elisa ja Citic Telecomi kaablite parandamiseks on valmis seatud Soome kaablite paigalduslaev Telepaatti, kuid ebasoodsate ilmastikuolude tõttu pole töid veel alustatud. Elisa turvajuht Jaakko Wallenius kirjeldas, et tegu on paari-kolme sentimeetri paksuse, terasega tugevdatud kaabliga. „See on jäik ja väga tugev. Aga ka jäik konstruktsioon ei pea kõigele vastu,“ selgitas ta.