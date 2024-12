Ensto Estonia tegevjuhiks saab Margus Leinbock

Leinbock liitus Ensto Estonia tiimiga 2023. aastal ning on tehasejuhina pooleteise aasta jooksul edukalt juhtinud Keila tehase operatsioone. „Margus on tõestanud end professionaalse ja strateegilise juhina, kelle eestvedamisel on Keila tehas mänginud olulist rolli maakaablitarvikute tootmise arendamisel. Tema kogemused ja väärtused aitavad meil arendada kompetentse ning veelgi enam tugevdada meie turupositsiooni elektrijaotusvõrgu lahenduste pakkujana,“ sõnas Ensto vanemasepresident Niko Helander.