Uuel aastal lihtsam. Laenude kiire odavnemine pakub ettevõtetele ja eraisikutele kergendust

Indrek Nuume sõnul on euribori langustrend positiivne märk majanduskeskkonna paranemisest ning annab olulise tõuke investeeringute ja tarbimise kasvule. „Kui kevadel prognoositi, et euribor jõuab 2,7% tasemele alles järgmise aasta lõpuks, siis tegelikult oleme selle taseme juba ületanud ja jõudnud alla 2% piiri. Tänaseks arvatakse, et järgmise aasta lõpuks võib euribor langeda lausa 1,7%-ni,“ märkis Nuume.