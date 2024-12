Kinnisvaraeksperdid: palavik on maas, aga milline saab olema taastumine?

Kas eestlased on oma kodudega rahul?

Saate avateema oli Norstati hiljutine uuring, mille kohaselt on 54% Eesti inimestest oma koduga täielikult rahul, 43% on rahul osaliselt ja 4% vastanutest pole üldse rahul. Need tulemused tekitasid saatejuhtides skeptilisust. „Eestlased on oma olemuselt vingatsid,“ ironiseeris Sooman, viidates sellele, et tegelik rahulolu võib olla küsitav.

Rahulolematuse peamiste põhjustena tõid saatejuhid välja tülikad naabrid ja ruumipuuduse. Selle all peeti silmas nii kodude suurust, peresiseseid suhteid kui ka tänapäevase elustiili nõudeid. Ruumipuuduse all võidakse mõelda ruutmeetreid, tubade arvu kui ka isiklikku ruumi, mida tuleb jagada teise inimestega, mis ei ole alati meeldiv. Koroonaaeg, kui kõik pidid ööpäev läbi kodus olema, tõi selle probleemi eriti teravalt esile. Samas leiti, et noored on väiksemate elamispindadega sageli rahul, kuid mida vanemaks saadakse, seda enam tekib vajadus isikliku ruumi järele.

Saatejuhid leidsid üksmeelselt, et Eesti kinnisvaraturul on viimasel kolmel kuul toimunud märkimisväärseid positiivseid muutusi. Tehingute arv on jõudnud tagasi 2022. aasta tasemele ja tehakse viimase pooleteise aasta rekordeid ning teisalt on pakkumiste arv hakanud langema, mis viitab turu stabiliseerumisele. „Fakt on see, et turg on aktiivsemaks läinud, ükskõik milliseid numbreid me vaatame ning selle põhjus võib olla fakt, et paisu taga oli väga palju maksejõulisi inimesi, kes olid lihtsalt ootel ning kes nüüd enam oodata ei jõua,“ mõtiskles Sooman.