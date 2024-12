KUULA | Aasta kokkuvõte: võib-olla tapsime Balti börsi kõik koos

„Minu arvates tapsime me Balti börsi üheskoos – mina, Kristi Saare ja kõik teised. Kõik sai alguse pensionisüsteemi lammutamisest ja sellele järgnes ühine propageerimine – meie, pensionifondid, finantsmõjutajad laulsime kõik sama laulu: indeks, indeks, Ameerika. Me kõik armastame Ameerikat kogu aeg,“ ütles Dolgatsjov.

„Võib-olla isegi Balti Nasdaq on ka süüdi, sest nad on liiga leebelt võtnud börsile igasuguseid kastirataste tootjaid. Inimeste usaldus Balti börsi vastu ei ole nii suur, nagu ta oli,“ märkis Dolgatsjov. Globaalses kontekstis tõi ta lõppevast aastast esile ka Donald Trumpi ning Elon Muski valimisvõidu ning tehisintellekti mõju, mis maailma börse kergitas.

Eesti kontekstis jääb meelde veel maksufestival ning ettevõttega Planet42 juhtunu, mille mõju on Dolgatsjovi sõnul väga suur. Investoritele võiks see saada õppetunniks. „Kui sa paned kuhugi raha sisse, siis saa riskidest aru. Kui sa annad laenu, siis vaata, kas see laenuvõtja suudab sulle üldse kas või lihtsalt intressi maksta.“

Kristi Saare sõnul jääb tänavust aastat meenutama inflatsioon ning ka üldine segadus. „Päris palju halbu uudiseid oli see aasta, ometigi [USA] börsid tõusid sellest täiesti sõltumatult,“ ütles Saare. USA börsile võimendusega ehk laenurahaga panustav Saare teenis seeläbi sealt tänavu ligi 60% tootluse, kuigi S&P 500 on kerkinud ligi 30%.

Balti börsil on midagi positiivset väga raske järgmise aasta kontekstis näha, ütles Saare, kes müüs enda siinsed aktsiapositsioonid 2021. aastal. Tagasi ta veel ei kipu. „Nii kaua, kuni Eesti majandusel ei lähe hästi, siis mida sa sealt börsilt ka väga ootad,“ ütles ta. Majanduse jahtumine ja maksutõusud ei loo just roosilist pilti. Siiski loodetakse, et ehk toob uus aasta kaasa ka positiivseid üllatusi. „Tahaks loota, et üle mitme aasta midagi helget sealt ka paistab,“ sõnab Saare.