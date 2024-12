ARVAMUS | Logistikafirma kaasasutaja: lennutransport on Eesti ettevõtete päästerõngas

Meretranspordi olukord on olnud pingeline juba mõnda aega. Kaubalaevad väldivad konfliktide tõttu jätkuvalt Punast merd ja seilavad ümber Aafrika, läbides nii pikema marsruudi, mis mõjutab tarneaegu ja kergitab transpordihindu. Oma mõju on valitud hetkedel avaldanud ka USA sadamatöötajate streigid, mis on praegu küll vaibunud, kuid mis võivad tuleva aasta alguses taas aktuaalseks muutuda. Kõigi nende muutuste taustal on vajadus logistikateenuste järgi aga jätkuvalt kõrge.

Ehkki üldised mahud on tänavu tavapärasest tipphooaja ehk jõulu- ja aastavahetuse perioodi tasemest madalamad, on turu nõudlus kiire ja kvaliteetse transpordi järele jätkuvalt olemas. Kõik see tekitab olukorra, kus tavapäraselt ilmselge lahendusena tundunud meretransport on mõnda puhku muutumas sobimatuks – sünkroonis ilmnenud pikemad tarneajad ja kasvanud hinnad ei ole kooslus, millega ettevõtted mugavalt toime tulevad.

See olukord on hakanud logistikavaldkonnas sisse juhatama uut, ehkki võibolla ajutist, ajastut, kus lennutransport on üha rohkemate Eesti äride jaoks muutumas kasulikumaks alternatiiviks, et vastata klientide ootustele ja püsida muutlikus turuolukorras konkurentsivõimelised. Näha on suundumust, et lennutranspordi võimalusi on nii Eestis kui laiemas maailmas aina enam kasutama hakatud.

Püsivalt hea valik

Siiski on ka lennutranspordi hinnad viimastel kuudel tõusnud, kuid eelkõige tuleneb see pühadeajaga kaasas käivast mahutõusust, olles osati mõjutatud ka klientide valikutest eelistada rohkem just seda transpordiliiki. Viimase kuuga võrreldes on Hiinast saabuvate kaupade lennutranspordi hind kerkinud 62%, ent samas on juba täna näha märke, et suund on pöördumas langusele ning see nähtus hoogustub veelgi jaanuari lõpus.