Idaeuroopalikust töökultuurist tehisintellektini: kümme ennustust, kuidas tööturg uuel aastal muutub

Kodukontorist on saanud uus normaalsus ja seda džinni pudelisse tagasi toppida on keerukas. Suured tööandjad siiski survestavad või motiveerivad inimesi taas kontorisse liikuma, sest ühelt poolt tunnetavad nad kontrolli kaotamist, teisalt on neil liigselt kallist kontoripinda, mida tuleb kuidagi õigustada. Väikestes organisatsioonides kipub olema pigem vastupidine suundumus, tööandjatele sobib hästi, et inimesed suudavad kontorikulusid tekitamata iseseisvalt tööd teha.

Nooruse hukkaminekust on räägitud sajandeid. Küll ei ole noorte ja vanemate arusaamad töö olemuse küsimuses olnud kunagi nii lahknevad kui praegu. Noored ei pea Vargamäe Andrest eeskujuks, vaid rumalaks enesepõletajaks, nad ei arva, et elu peaks keerlema ümber töö ja sellest tuleks kümne küünega kinni hoida. Vanema põlvkonna juhtide jaoks saab olema üha suurem väljakutse motiveerida põlvkondi, kelle jaoks on enne tööd veel hulk muid prioriteete.

Hinna- ja maksutõusude taustal on töötajatepoolne palgasurve tugev. Paraku on tööandjate poolt headel aegadel kogutud rasvavaru otsas, rahakott peaaegu tühi ja midagi sealt võtta pole. Rohkem mõistmist võiks olla mõlemal poolel, siis on lihtsam keeruline ja emotsionaalselt laetud aasta üheskoos üle elada.

Tööturul on olnud aastaid, kus rool on selgelt kas tööandja või siis töötaja käes. Algaval aastal usuvad mõlemad, et juhivad olukorda, aga rooli pärast kaklemine võib põhjustada hoopis juhitamatust, mille tagajärjed on prognoosimatud. Paljud tööandjad usuvad, et neil on potentsiaalsetest töötajatest järjekord ukse taga, töötajad seevastu ei pelga tööd kaotada, sest viimasel viiel aastal on pea kõike nähtud, mõistetud, et hakkama saadakse ikka ja endale pähe istuda ei lubata. Edukalt toimivad organisatsioonid, kus kõik võtavad keerulise aja kiuste vastutuse ja püüavad sünergias tegutseda, üksteiselt rooli kiskumata.

5. Tehisaru rolli ja võimekuse üle vaieldakse palju

Üha enam kuuleme, kuidas AI võtab töö üle või on vähemalt tõhus abimees. Kui juba praegu põhjustab see vaidlusi, siis võimalik, et uuel aastal ka konflikte, sest kui osades valdkondades on tehisintellekt võimekas, siis teistes sugugi mitte. Osad juhid eeldavad, et nende töötajad võiksid olla AI toel kiiremad ja efektiivsemad, aga esialgu ei suuda see paljudes tegevustes kvaliteedihüpet tagada. Eriti oluliseks muutub kriitiline mõtlemine ja analüüsioskus, et mõista, milles AI on tugev ja milles eksib. Rumala inimese käes võib AI tuua kaasa tohutu kvaliteedilanguse ja tekitada tööd juurde. Kahtlemata kasutatakse 2025. aastal AI lahendusi aktiivsemalt kui kunagi varem, aga töö tõhustamise kõrval tekitab see esialgu ka tööd juurde.

6. Töökultuuride konflikt süveneb

Eesti ettevõtted on kümneid aastaid tegutsenud Skandinaavia mõjusfääris, aga raske aeg majanduses toob taas nähtavale idaeuroopaliku töökultuuri elemente ning üha rohkem näeme suuremat sekkumist ja mikromanageerimist. Näiteks räägitakse lugusid leedukate omanduses ja/või juhtimise all olevate organisatsioonide töökultuurist, milles on eestlaste jaoks palju võõrast. Efektiivses või intensiivses tegutsemises pole iseenesest midagi halba, aga tulemuse saavutamise viise tajutakse agressiivsena ja põhjamaise eestlase jaoks kipub see olema kohati jahmatav. Kindlasti on võimalik mõlemal poolel teineteisele lähemale astuda, aga enne jõutakse maha pidada hulk töökultuurilisi vaidlusi, kus mõlemad pooled on arvamusel, et teisel pool valitseb töökultuuritus.

7. Ettevõtted püüavad lükata riskid kellegi teise õlule