Toormehindade tormiline aasta: kakao ja kohvi hinnad lõid rekordeid

Nii on kakao hind kerkinud aasta algusega võrreldes 168%, mis teeb sellest tänavu ühe kuumima toorme. See on toonud oluliselt kallimad magusahinnad ka siinsetesse poodidesse.

„Korraks oli lootus, et see hakkab langema, kuid siis tuli uus tõus,“ selgitas detsembris Ärilehele Orkla Eesti juhatuse esimehe Kaido Kaare. Loe pikemalt siit, mida see kohalikule magusaturule tähendab.

„Magusaturul on ülimalt keeruline olukord ja seda juba mõnda aega. Sarnane seis jätkub ka tuleval aastal. Tegelikult räägime erakordsest perioodist ja seda kakao hinna tõttu, mis on olnud viimased pool aastat järsus tõusus,“ selgitas Kaare.

Elevandiluurannikul, mis on maailma suurim kakaotootja, valmistavad farmeritele muret kuivad ja tolmused Harmattani tuuled. Need panevad kakaopuude lehed kollaseks tõmbuma ja noored kakaoviljad närbuma. Bloombergi teatel on kakaoubade varud börsil sertifitseeritud ladudes jätkanud vähenemist, mis teeb ka hinnad börsil volatiilseks.

Hommikune kohv muutus kallimaks

Oluliselt ehk viimase kümnendi kõrgeimale tasemele on tänavu kerkinud ka kohviubade hind. Selleni viis Brasiiliat tabanud ebatavaline külmalaine, mis toodab ligi 40% maailma kohvivarudest. Punase mere rünnakutega seotud laevandusprobleemid suurendasid pinget veelgi. Mõningane hiline vihm kasvupiirkondades võis olukorda leevendada, kuid igasuguste ubade varud on endiselt madala, kirjutab The Economist.

Brasiiliast tuleb Briti ajakirja sõnul ka suur osa ehk 70% maailma apelsinimahla toodangust. Tänavu tabas riigi tootlikumat osariiki São Paulot laastav põud ning samal ajal möllas regiooni istandustes tsitrusehaljustõbi, ravimatu bakteriaalne haigus, mis muudab apelsinid kibedaks ja tapab puid. Läheb aastaid, enne kui uud puud hakkavad vilju kandma, seega on oodata hinnasurve jätkumist.

Gaasi hind on poole võrra kallim

Euroopa maagaasi hind on kerkinud kuu kõrgeima taseme lähedale, kuna gaasivarud kahanevad tavapärasest kiiremini ja Ukraina ning Venemaa vaheline gaasitransiidi leping on peagi lõppemas.

Ukraina ja Venemaa vaheline gaasi transiidileping lõpeb 1. jaanuaril. Samal ajal on suuremas osas Euroopas oodata külmema ilma saabumist, mis võib kütte eesmärgil suurendada nõudlust gaasi järele. Alates aasta algusest teeb see maagaasi hinnatõusuks ligi 50%.

