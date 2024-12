Töötukassa: lõppev aasta tööturul oli nagu Rootsi laud, kõigile oli midagi

Positiivseid tähelepanekud

Registreeritud töötuid on vähem kui aasta tagasi

Aasta lõpus on töötukassas arvel alla 50 000 inimese, viimati oli aasta viimasel päeval töötuid tänavusest vähem aastal 2021.

Selle aasta alguses oli töötuna arvel 53 100 inimest ning tänase seisuga oli registreeritud töötuid 49 200.

Kõige kõrgem oli töötute arv veebruari viimasel päeval (29.02) – 55 794, ja kõige madalam oktoobri esimesel päeval (01.10) – 46 498.

Kollektiivsed koondamised on väiksemad kui aasta tagasi

Sel aastal kaotas kollektiivsete koondamiste esmaste teadete põhjal töö umbes 3000 inimest. 2023 oli see number 3800 ja 2022. aastal 3400. Suurimad koondamised on jäänud alla 200 töökoha, mis on oluliselt väiksem, kui varasematel aastatel.

Töötukassa saab oma eelarvega hakkama

Töötuskindlustuse netovara (tuntud ka kui töötukassa reserv) on üle 590 miljoni euro, andes kindluse tulla toime ka keerulisema tööturuolukorra korral. Viimati oli selline aeg koroonapandeemia eriolukord, mil käivitati töötasuhüvitiste süsteem ja aidati raskustes ettevõtetel oma töötajatele palka maksta.

Järgmise aasta eelarves kasvavad toetuste ja hüvitiste summad, kuna suurenenud on inimeste sissetulekud, millega on hüvitised seotud. Samuti suureneb töötutoetus, mis on seotud alampalgaga. Täpsed toetuste ja hüvitiste summad selguvad uue aasta esimestel nädalatel. Töötukassa eelarves vähenevad aga uuel aastal tegevuskulud, sh tööjõukulud ligi 5%.

Negatiivsed tähelepanekud

Tööpakkumisi on vähe

Vabade töökohtade arv hakkas oluliselt vähenema juba aastal 2023 ja see trend jätkus ka kohe lõppeval aastal. Keskmiselt on töötukassal sel aastal ühes kuus olnud vahendada veidi üle 8300 vaba töökoha; 2023. aastal oli vabu töökohti ühes kuus veidi enam kui 9000. Vabade töökohtade arv on viimastel aastatel madalam kui koroonaeelsel ajal ehk aastatel 2018–2019.

Tegevusalade lõikes näeme, et vabade töökohtade arv on sel aastal vähenenud pea kõikidel tegevusaladel, erandiks haridus.

Töötuse periood on pikenenud