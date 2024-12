RAHUTU RAHA | Kuldseid käeraudu kandnud tippjuht Erkki Raasuke tunnistab, et on teinud karjääri jooksul mitu ränka viga

Inbanki nõukogu liige Erkki Raasuke näeb, et oma eduka karjääri juures on tal ka parasjagu õnne olnud. „Meie põlvkonnas oli nii, et ainuke mis sa tegema pidid, oli kohale ilmuma ja head asjad juba juhtusid sinu ümber,“ muigab Raasuke. „Õnne teine pool on see, et olen sattunud koos töötama inimestega, kellelt on olnud palju õppida,“ leiab ta