Väheneb taastuvenergia tasu ja laieneb pakendite tagastamise süsteem. Ülevaade uue aasta seadusemuudatustest

Veeteetasu väheneb

Taastuvenergia tasu väheneb 20 protsenti

2025. aastal alaneb lõpptarbijatelt kogutav taastuvenergia tasu 1,05 sendilt 0,84 sendini klilovatt-tunnist ilma käibemaksuta. Taastuvenergia tasust rahastatakse taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetusi. Ajalooliselt on taastuvenergia tasu olnud sellest madalam vaid 2014. aastal, kui see oli 0,77 senti kilovatt-tunni kohta. Vanas fikseeritud hinnaga toetuskeemis olevad elektrijaamade toetusperioodid lõppevad järjest, mistõttu kulub lähiaastatel toetusteks vähem raha.

Kadunud sõidukid saab registrist lihtsamini kustutada

Alates 1. jaanuarist saab kustutada kadunud või hävinenud sõiduki registrist ilma lammutustõendita. 2025. aastal on selliste sõidukite ilma lammutustõendita registrist kustutamine tasuta. 2026. aastal tuleb tasuda selle eest 15 eurot. Lisaks peab keskkonnaluba omav jäätmekäitleja võtma vastu kõik romusõidukid, millel puudub turuväärtus või millel on negatiivne turuväärtus, samuti osaliselt lammutatud romusõidukid ja liiklusregistrist kustutatud sõidukid.

Omavalitsused peavad korraldama tekstiilijäätmete liigiti kogumise

Lõpeb üleminekuaeg kohalike omavalitsuste poolt tekstiilijäätmete liigiti kogumise korraldamisel. Eesmärk on, et need jäätmed ei satuks segaolmejäätmete hulka. Tekstiilijäätmeid võib koguda näiteks jäätmejaamas, tekstiilijäätmete kogumisringidega või avalike konteineritega. Täpne lahendus on iga omavalitsuse enda otsustada ning sellest tuleb teavitada ka kohalikke elanikke.